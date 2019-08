Helme soovib neljarealiseid maanteid rahastada erasektori abil

Rahandusminister Martin Helme. Foto: Tanel Meos

Rahandusminister Martin Helme soovib Eesti suurte infrastruktuuriprojektide teostamisel kasutada avaliku ja erasektori koostöövormi ehk PPP-d (public private partnership), teatas rahandusministeerium.

„Meie visiidi eesmärgiks oli tutvuda teiste riikide ja suurte ehitajate kogemusega, et teha kindlaks, kas selline lähenemine võiks sobida Eestile,“ selgitas rahandusminister Martin Helme pressiteates, kes sel nädalal külastab Saksamaad ja Austriat. „Võin kindlalt öelda, et PPP abil on võimalik soovi korral juba lähiaastatel Eestis välja ehitada Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva maanteed täies ulatuses neljarealiseks ning samuti pakub see väga hea lahenduse Saaremaa silla kiireks teostamiseks.“