Kobin: ree peale saamine võtnuks pool aastat

Gunnar Kobin Foto: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Juba kuu aja eest Nordica juhtimisest loobunud Gunnar Kobin ütles, et tal oleks läinud vähemalt pool aastat, et lennufirma juhina ree peale saada.

Kobin ütles, et ettevõttega tutvust tehes sai ta aru, et Nordica vajab lennundusalase kompetentsiga tegevjuhti, selle asemel et oodata, kuni väljast tulnud juht sellise oskuse omandada suudab.