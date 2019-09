Metsa väljapetmiseks leiti uus viis

Foto: Andras Kralla

Petuskeemiga üritatakse elektriliinide rajamise ettekäändel eakamatelt metsaomanikelt nende mets välja petta, kirjutab Metsamajsndusuudised.ee.

Erametsaliiduni on jõudnud info petuskeemist, mille abil on vähemalt ühel Harjumaa metsaomanikul tema enda teadmiseta või arusaamiseta mets maha raiutud. Teisel juhul on metsaomaniku nimel, kuid tema enda arusaamiseta esitatud metsateatis lageraie tegemiseks suuremal osal temale kuuluvast metsakinnistust.