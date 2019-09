Andres Kogeri moodulmajade firma taotleb saneerimist

Timo Housesi suurimanik on Andres Koger. Foto: Veiko Tõkman

Moodulmajade tootja Timo Houses OÜ andis täna kohtusse taotluse ettevõtte saneerimiseks.

Ettevõte teatas, et on sattunud makseraskustesse seoses põhilise turu Rootsi majanduspoliitiliste otsustega ajutiselt külmutada elamumajanduse toetuspakette. Suurt negatiivset mõju on avaldanud ka Rootsi krooni kursi 10% langus euro suhtes viimase pooleteise aasta jooksul.