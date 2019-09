Eesti toetab süsinikumaksu ELi energiaimpordile

Eesti loodab, et energeetikaportfelli saanud Kadri Simsonil õnnestub ELis elektriimpordile süsinikutollid kehtestada Foto: Liis Treimann

Euroopa Liidus kasvab soov kehtestada kolmandatele riikide sealhulgas Venemaa energiale imporditollid, et kaitsta tootjaid, kel tuleb elektritootmisel arvestada süsinikuheitme kvootidega, ühe kõige süsinikuintensiivsema elektritootjana on selle algatuse poolt ka Eesti.

Euroopa Komisjonis energeetikavoliniku kandidaadiks saanud Kadri Simson rääkis nädala algul, et talle on antud ülesandeks tegeleda piiriülese süsinikumaksu väljatöötamisega, temaga samal nõul on ka majandusminister (ja erakonnakaaslane) Taavi Aas.