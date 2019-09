Simsonist saab energiavolinik

Keskerakondlane Kadri Simson puutub ELi volinikuna kokku ka Ida-Virumaa probleemidega. Foto: Andras Kralla

Kadri Simson saab Ursula von der Leyeni juhitavas Euroopa Komisjonis energeetikapoliitikat juhtiva voliniku portfelli.

Pärast portfellide jaotamist ajakirjanike küsimustele vastates ütles Kadri Simson, et tema ülesandeks jääb töötada ka Eesti ja Ida-Virumaa olukorra parandamise nimel. "Näen juba praegu, et Eesti ei ole Ida-Virumaa olukorraga ainulaadne, selliseid kohti, kus fossiilsetest allikatest sõltutakse, on veel. Näiteks kivisütt kasutatavates piirkondades. Praegu on laual juba mitu algatust, mis investeeringutega nendesse piirkondadesse aitavad üle minna toodangule, mis on väiksema süsinikujalajäljega. Mulle on antud ka roll piiriülese süsinikumaksu väljatöötamisel," rääkis Simson.