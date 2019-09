Toidukullerite populaarsus tõusuteel

Toidu koju ja kontorisse vedajad on viimasel ajal üha rohkem populaarsust kogunud ning alles hiljuti on lisandunud toidukullerite sekka ka uus tegija, kellel on suured plaanid.

Toiduvedajate kõige kiiremad ajad on lõuna- ning õhtusöögiajad, kirjutab 13. septembril Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Toidu eri 2019.