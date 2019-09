Raadiohommikus põllumajandusest kaubavedude ja investeerimiseni

Homse hommikuprogrammiga liitub eAgronomi looja Robin Saluoks (vasakul). Foto: Urmas Kamdron

Äripäeva raadiohommikus on vaatluse all olukord Eesti põllumajanduses, kaubaveod teedel, naftaturul toimuv ning loomulikult investeerimine.

Programmis astuvad üles eAgronomi looja Robin Saluoks, Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv, investor Jaak Roosaare ja börsiajakirjanik Kaspar Allik. Hommikut veavad Rivo Sarapik ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Külas on enda sõnul Mandri-Eesti populaarseima rahablogi autor Rahakratt.

2015. aasta suvel investeerimisega alustades teenis ta keskmist Eesti palka. Nüüd, neli aastat hiljem on portfell kerkinud 100 000 euroni ning „higivaba sissetulek“ kerkis juulis 2350 euroni.

Saatest kuuleb, kuidas ta siiamaani jõudis, mis olid suurimad väljakutsed, kes on ta eeskujud, mis on edasised plaanid ja muud. Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00–13.00 „Äripäeva fookuses“. Järgmisel nädalal toimub Äripäeva konverents Äriplaan ning seal esineb ka ettevõtte Skeleton Technologies tegevjuht Taavi Madiberk. Temaga on olnud ikka põhjust rääkida, kuid pikaks intervjuuks oli tal seni alatasa liiga kiire. Nii tuli minna ise Saksamaale Dresdenisse, kus Skeletoni tehas ka on.

Saates räägime Madiberkiga sellest, kuidas õnnestus energiatööstuse tulevikutehnoloogiat tootval Skeletonil siseneda Saksa autotööstusesse, milline roll on Skeletonil globaalse soojenemise pidurdamisel ning milline on ettevõtte minevik ja tulevik. Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 „Eetris on Tallinna Ülikool“. Külas on pikaaegse meedias töötamise ja juhtimise kogemusega Tallinna Ülikooli arendusprorektor Andres Jõesaar, kellega koos arutleme Tallinna Ülikooli ja ettevõtete koostöövormide ja võimalikkuse üle. Räägime sellest, kuidas ettevõtted saavad endale tasuta häid ideid? Millised on ettevõtjate suurimad hirmud praktikaga seoses?

Saate teises pooles räägime, kas meedia on kallutatud ning milline võiks olla selle tulevik. Saadet juhib Kaisa Gabral.

15.00–16.00 „Lavajutud“. Saade on salvestatud konverentsil "Vaimne tervis". Esimesena kõneleb Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud psühhiaatria erialal Teelia Rolko. Juttu tuleb sellest, et suur hulk alkoholiprobleemidega inimesi, mõningate uuringute järgi 90%, kõnnib ringi ravita. Umbes pool neist ei pea alkoholi oma probleemiks. Teine osa ei tea, kelle poole pöörduda, ning kolmas osa mõtleb, et neil on häbi abi küsida. Ettekande nimi on "Mida alkoholisõltlasega peale hakata?".

Teises saateosas räägib Confido sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu. Teemaks on 12 sammu programm sõltuvushäirest taastumiseks ehk Minnesota mudel. Programmis õpitakse praktilise meetodi abil saavutama ja säilitama sõltuvusainevaba elu. Programmi juhtivatel töötajatel on isiklik taastumiskogemus – nad on ise olnud alkoholisõltlased või kannatanud alkohoolikust pereliikme tõttu.

Saade oli esimest korda eetris käesoleva aasta märtsis.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või veebist otse.