Agentuuritulu TOP: loovus ja matemaatika peavad töötama koos

Turunduse TOPis agentuuritulu edetabelis esikoha saanud FCR Media tegevjuht ja partner Kristiina Tukk rääkis, et tänapäeva reklaamiklientidel on lihtne opereerida, sest igasugune tellitud reklaam on täies ulatuses mõõdetav ning ütleb ära, kas raha sai mõistlikult paigutatud või peab strateegiat muutma.

Suurima agentuurituluga FCR Media toimeka tiimi sõnul asuvad kliendid praegu telefonis ning iga ettevõte peaks olema just seal. Foto: Kertin Vasser

Mis on meediaagentuuride roll tänapäeval?