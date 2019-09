Eesti firma, mis edestab Teslat ja mida hiinlasedki luuravad

Taavi Madiberk Saksamaal Dresdenis Skeletoni tehases. Foto: Liis Treimann

Superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies sai kümneaastaseks. Saksamaa tehas on neil käigus olnud pea aasta ning Skeletoni kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk lubas, et omakorda aasta pärast on neil välja töötatud süsteem, mis suudab elektribussi täis laadida 15 sekundiga. Pole ime, et Hiinast pärit spioonid käivad nende Dresdeni külje all asuvas tehases lausa luurel.

Saksamaa kohalikud väljaanded on käinud Skeletoni tehasel varem mitu korda külas. Eesti ajalehena olime seal erand, kuid see-eest mingit erilist vastutulekut teatud detailide avaldamise juures ei tehtud. “Ärge seda pildistage”, “Lõigake selle masina logo fotost välja”, “Laske meil neid pärast igaks juhuks üle vaadata” olid laused, mis iseloomustasid superkondensaatorite tehases ringi käimist. See polnud meie kiusamiseks, vaid et õige info valedesse kätesse ei jõuaks.