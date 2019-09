RKAS müüb kinnisvara ennaktempos

RKASi juhatuse esimees Kati Kusmin. Foto: Andras Kralla

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) müüb riigile kuuluvat kinnisvara nii ise kui ka maakleri abil. Juba 2015. aastast alates on kõik maaklerhanked võitnud Pindi Kinnisvara, kes on RKASi kinnitusel tänavu head tööd teinud.

Viimases hankes – "Maaklerteenuse tellimine 2018" – sõlmiti Pindi ja RKASi vahel leping mullu aprillis ja see pidi kestma järgmise aasta oktoobri lõpuni. Müük on aga sujunud oodatust paremini ja seetõttu lõpeb hange juba järgmisel kuul ning peagi kuulutatakse välja uus konkurss. Esialgu pani Pindi müüki 85 objekti minimaalse müügihinnaga kokku ca 1,5 miljonit eurot, kuid hiljem objekte lisandus.