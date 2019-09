Alar Ojastu: müük on eelkõige anne

Inimene on motiveeritud ainult selles, milles tal on tõesti eeldused saada erakordselt heaks. Ja eeldus saada absoluutselt parimaks on ainult selles, milles on annet, oponeerib arengukoolitaja Alar Ojastu neile, kes usuvad, et müügitulemuse toob eelkõige töökus.

ALAR OJASTU Gallupi koolitusel New Yorkis koos Gallupi tegevjuhi JIM CLIFTONIGA

Meeskonna loomuomaste annete ülesleidmine on üks müügijuhi tulusamaid väljakutseid. Sarnase järelduseni on jõutud ka maailma juhtivas uuringufirmas Gallup.