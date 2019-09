Mölder: rangem alkoholipoliitika võiks ulatuda pealinnast kaugemalegi

Riigikogu sotsiaalkomisjoni keskerakondlasest esimees Tõnis Mölder (esiplaanil paremal) kohtumas parlamandihoone ette kogunenud meeleavaldajatega. Foto: Andras Kralla

Keskerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder tervitas erakonnakaaslase ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti algatust senisest rangemale alkoholipoliitikale pealinnas. Mölder aga ei peatuks vaid pealinnaga, vaid tema arvates võiks kaaluda karmimate regulatsioonide kehtestamist üleriigiliselt.

„Tallinnas on aastaid tehtud tugevat tööd, et alkoholi liigtarbimisest tulenevaid probleeme vähendada ja ennetada. Tänaseks on juba üle kümne aasta kehtinud öine piirang alkoholi jaemüügile kogu Eestis ning vaevalt leidub enam keegi, kes seda otsust rumalaks peab,“ ütles Mölder.