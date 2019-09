Nädala lood: kinnisvaraettevõtja spurtiv laenuäri ja aastatehing autoturul

Ajastu lõpp- Väino Kaldoja (pildil) müüs Silberauto Veho Eestile Foto: Marko Mumm

Kalendrisuve viimasel nädalal puhkusid ka majanduses üha jahedamad tuuled – kuigi leidis aset Baltikumi autoturu suurtehing on ka see paljuski ajendatud vähenevast automüügist. Sama jahenemist on näha ka kinnisvaras. Teisalt leidub ka neidki, kes leiavad endiselt uusi kasumivõimalusi – olgu need Eestis või miks mitte Balkani poolsaarel.

Siin on sel nädalal enim Äripäeva tellijate tähelepanu kogunud lood: