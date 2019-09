Arvamusliidrid: suured projektid vajavad lihtsamini võõrtööjõudu

Ettevõtja Ain Hanschmidt leiab, et võõrtööjõu kasutamise liberaliseerimine on paratamatus. Foto: Andras Kralla

Võõrtööjõu kasutamise korda tuleks liberaliseerida, samuti tuleks lihtsustatud korras lubada tööjõudu importida spetsiaalselt suurte taristuobjektide rajamiseks, jäi kõlama Äripäeva suurest juhtide ja arvamusliidrite küsitlusest.

"Meeldib meile või mitte, aga majanduslik tõde on selles, et kui me tahame piirata võõrtööjõudu, siis peame piirama ka riiki sisenevat raha. Kui raha saab riiki tulla vabalt, aga tööjõud mitte, siis leiame ennast olukorrast, kus mingi suurprojekti peal töötab ühel hetkel piltlikult öeldes 90% Eesti autojuhtidest ning muudes sektorites on siis katastroof," ütles Eesti Keskkonnateenuste juht Ago Luude.