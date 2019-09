Alguses tahtis Kaarel Kotkas trikiratast osta ja siis sai temast miljonär

Veriff OÜ juht ja asutaja Kaarel Kotkas. Foto: Andras Kralla

“Mida ma oma elus valesti tegin, et ma rikas ei ole?” küsisin ma Kaarel Kotkase käest otse. Muidugi tekitas see kohmetust, sest Kotkas pole finantsnõustaja, vaid keegi, kes on ise oma rida edukalt ajanud.

Kotkase ettevõte Veriff tegeleb isikusamasuse tuvastamisega. Biomeetrilisi andmeid (nägusid) võrreldakse, et selgitada, kas on ikka sama inimene. Biomeetrika on vaid üks osa, mida dokumentide puhul jälgitakse. Veriff kontrollib ka inimese dokumendi kehtivust, ehtsust jne.