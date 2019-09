Isegi alustaval ettevõtjal on lootust raha üles leida

Õllenaudi kogemuse põhjal on vajaduse tekkimisel pankadest laenu saamine äärmiselt keeruline. „Eriti raske on see kodupanga puhul – pigem saad laenu võõrast pangast, kus sa isegi klient ei ole,“ märkis ettevõtte asutaja Urmas Roots. Foto: Eiko Kink