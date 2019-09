Raadiohommikus Rikaste TOPi peategelased

Kaamos Grupi üks omanik Kaido Jõeleht. Foto: Raul Mee

Esmaspäevases raadiohommikus astuvad üles Rikaste TOPis figureerivad Eesti kapitalistid ja Rikaste TOPi koostajad.

Programmis saab kuulata, mida Kaido Jõeleht, Neinar Seli, Priit Põldoja ja Kristjan Rahu arvavad nii majanduses toimuvast kui ka ettevõtjaks olemisest.

Stuudios on Meelis Mandel ja Tiiu Taal.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00–12.00 "Kuum tool"

Saates räägivad esmaspäeval ilmuva Äripäeva Rikaste TOPi koostajad Raivo Sormunen ja Aivar Hundimägi, miks on esikümne vara väärtus aastaga kasvanud üle 60 protsendi, milliste ettevõtjate vara on keeruline hinnata ning kelle nimel oleva vara omanik võib olla keegi teine. Selgitatakse ka edetabeli koostamise metoodikat ning miks on viimasel ajal juhtunud sageli nii, et ettevõtte müügihind on märgatavalt kõrgem Äripäeva rikaste edetabeli hinnangust.

12.00–13.00 "Juhi jutud"

Kuidas panna kokku meeskond, mis aitab üles ehitada rahvusvaheliselt läbi lööva ettevõtte, sellest räägib saates värskelt Singapuris kauplemislitsentsi saanud platvormi Funderbeam asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp. Vestlust juhib Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade"

Äritehnoloogia saates räägib 2300 töötajaga turvaettevõtte G4S juht Priit Sarapuu kogemustest IT-lahenduste loomisel ja klientidele pakkumisel. Kas tehnoloogia pealetung tähendab, et inimesi jääb turvaäris vähemaks? Ja kas G4S on varsti ka ise tehnoloogiafirma? Oma kommentaari lisab Elisa Eesti juhatuse liige Margus Vaino.

Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud"

Seekordsed "Lavajutud" on salvestatud müügijuhtimise aastakonverentsil.

Pakume kuulamiseks kolme ettekannet, milles viiteid, kuidas planeerida 2020. aasta müüki.

Esimesena kõneleb Cleveroni B2B turunduse juht Edith Väli teemal "Kuidas müügipäringute arvu kümnekordistada?". Tema järel räägib Telia Tallinna piirkonna müügijuht Rait Videvik teemal "Kuidas juhtida müügiosakonda reaalajas?".

Kolmandana saab sõna Elisa telemüügivaldkonna juht Ülle Liblikas. Tema teema on "Kuidas Elisa oma telemarketingiosakonna müügitulemusi parandas?".

Kõnelejaid modereerib Hando Sinisalu.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või veebis otse/järele siit.