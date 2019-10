Adria pankrot võib Nordicale tähendada kadunud miljoneid

Alates eelmisest nädalast on Adria Airways tühistanud sadu lende. Fotol Ljubljana lennujaama infotabloo. Foto: AFP/Scanpix

Sloveenia lennufirma Adria Airwaysi pankrot tähendab, et Nordical jääb suure tõenäosusega saamata miljoneid eurosid.

Nordicale 7 miljonit eurot võlgu olnud Adria Airways teatas esmaspäeval, et on sisse andnud pankrotiavalduse. Nordica kandis oma 2017. aasta majandusaasta aruandes Adria võla raamatupidamuslikult maha, kuid umbes 7 miljoni euro suurune nõue Sloveenia lennufirma vastu jäi endiselt kehtima. „Seda, kas, ja kui, siis millises suurusjärgus on võimalik raha veel tagasi saada, on praegu vara öelda. Pankrotimenetlus on alles alanud ja jälgime võlausaldajana kogu protsessi väga lähedalt,“ kinnitas Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.