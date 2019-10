Kaupmehed tahavad kohalikule kraamile madalamat käibemaksu

Prisma. Foto: Andras Kralla

Eestimaistele toidukaupadele tuleks kehtestada madalam käibemaks ning ka toiduainete hindu mõjutavad aktsiisid võiksid olla madalamad, leiavad Eesti suurimate jaekaubandusettevõtete juhid.

Kui vaadata toidu käibemaksumäära, siis on Eesti Euroopa Liidus kalliduselt kolmas riik, märkis Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. „Viimase kümmekonna aastaga on Eestis söök ja jook kallinenud kaks korda rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt. 2007. aastaga võrreldes on hinnatõus Eestis olnud 60%. Samal ajal on kaubandussektori juurdehindlused ühed Euroopa Liidu madalaimad,“ ütles Peil. „Toidu kõrge hinna tõttu ei jaksa meie inimesed osta nii mitmekesist ja kvaliteetset toitu kui keskmine eurooplane.“