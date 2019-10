Swedbanki sisejuurdlus Eesti juhtide kohta sai valmis

Swedbanki Balti panganduse juht Charlotte Elsnitz ja Swedbank Eesti värske juht Olavi Lepp. Foto: LIIS TREIMANN

Swedbanki Eesti värske juht Olavi Lepp ütles, et Swedbanki rahapesuskandaali tõttu algatatud sisejuurdluse see osa, mis puudutas Eesti juhtkonda, on nüüdseks lõpetatud.

Eile sai teatavaks, et pank lõpetas töösuhte senise juhi Robert Kiti ja veel kahe endise juhtivtöötajaga. Lepp ütles Äripäeva raado hommikuprogrammis, et vallandamise põhjuseid tuleb otsida minevikust.