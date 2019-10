Minister Järvik: kogu aeg söön kala, aga ära ei sure

Maaeluminister Mart Järvik (EKRE) soovitas kalafirmal M.V Wool kaevata kohtusse tema enda valitsemisalasse kuuluv veterinaar- ja toiduamet. "Inimesi sureb iga päev, kuid pole tõestatud, et keegi on surnud Mati Vetevoolu firma või kellegi teise toodetud kala pärast. Tõendeid ei ole, need on õhku visatud valeväited," ütles ta.

Maaeluministri Mart Järviku sõnul on Eesti inimesi ilmaasjata hirmutatud, justkui Eesti kalatööstuse tooted oleksid ohtlikud. Foto: LIIS TREIMANN

Maaeluminister Mart Järvik leiab, et meedia on M.V. Wooli ja listeeriabakteri skandaali kajastamisega teinud Eesti kalatööstusele liiga. Ta kinnitas, et soovitas augustis M.V. Wooli juhil Mati Vetevoolul minna veterinaar- ja toiduameti vastu kohtusse, mida Vetevool tegigi.