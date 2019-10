Raadiohommikus: kindlad ostu- ning müügikohad Tallinna ja New Yorgi börsil

Neljapäevases hommikuprogrammis on külas tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek, kelle varasemad Äripäeva raadioeetris antud investeerimissoovitused on pea eranditult realiseerunud.

Vaatame üle tema varasemad nõuanded ning nopime aktsiaterägastikust välja väärtpaberid, millelele terendab lähimal ajal ostukoht ning sellest tulenev võimalus oma vara märkimisväärselt kasvatada.

Külas on ka e-residentsue programmijuht Ott Vatter, kellega räägime Vormsi saarel toimund häkatonist ning e-residentsuse uutest arengusuundadest.

Üle ega ümber ei saa me ka Eesti Panga värskest leibkondade finantskäitumise uuringust, mida tulevad stuudiosse tutvustama ökonomistid Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm.

Hommikuprogrammi stuudios on uudistetoimetaja Tiiu Taal ja saatejuht Indrek Mäe.

11.00-12.00 "Poliitikute töölaud". Saade keskendub riigieelarvele. Räägime, kui palju saavad poliitikud riigieelarvet mõjutada ja kui palju on erinevate kohustuste tõttu juba kivisse raiutud. Kuidas võiks olukorda muuta? Millised on Eesti maksusüsteemi ohud ja võimalused?

Stuudios on riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ja tema kolleeg samast komisjonist – Andres Sutt (Reformierakond). Teeme juttu ka sellest, milliste kulude kandmine on riigi mure ning mis võiks jääda eraisiku kanda. Saadet juhib Indrek Mäe

12.00-13.00 "Alustava ettevõtja A&O". Saates on külas alustavast ettevõttest tegijaks kasvanud LaMuu üks omanik ja juht Rasmus Rask, kes räägib, kuidas kõik alguse sai. Kui palju mõjutas ja suunas teda ettevõtlusega alustama pangatöölt kinga saamine? Mida ta sellest õppis ja oma ärisse kaasa noppis? Kuidas LaMuul õnnestus tekitada suminat, mis tõi neile kliente veel enne, kui tooted turul olid? Kuidas juhtus nii, et ajakirjanikud tahtsid nendega lugusid juba enne, kui nad olemas olid? Lisaks poetab ta ka ettevõtlusega alustavatele mõned näpunäited, kuidas pildile saada ja seal püsida.

Lisaks räägib Sokos Hotelli endine turundusjuht ja praegu värske ettevõtja Evelin Org LaMuu fenomenist ja sellest, mis võtetega saab veel silma paista ja nähtav olla. Saatejuht Kaisa Gabral.

13.00-14.00 "Nimed müügitahvlil". Kliendi vajaduste ja ootuste kaardistamine on kõige olulisem osa müügiedus, et mõista, kuidas, miks ja millal klient ostab. Kaootilistele küsimustele saab anda ainult kaootilisi vastuseid ja selle infoga pole hiljem midagi peale hakata. Kas sinu tiimil on konkreetsed küsimused kirjas? Kas neile on ka võimalikud vastused läbi mõeldud? Kas need küsimused on loogilises järjekorras? Stuudios on Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Miks on hea koostada puhkuste ajakava ja mis võib juhtuda, kui seda pole? Puhkuse liikidest ja eripäradest, puhkusetasudest, täiendavatest puhkustest ja tuleval aastal kehtima hakkavatest muudatustest isapuhkuse võtmisel räägivad õigusnõustajad Kristel Tiits ja Kaili Kallastu Grant Thornton Balticust. Saatejuhid on personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutman Talentorist ja Äripäeva teabevara toimetaja Piret Frey.

