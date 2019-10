Reisifirma pankrot lööb Hispaanias kinni 500 hotelli uksed

Turistid Mallorcal. Foto: AFP/Scanpix

Briti reisifirma Thomas Cooki pankrot sunnib 500 Hispaania hotelli uksi sulgema - neist 100 pakkusid teenust ainult lõpu leidnud firmale.

Hotellipidajad küsivad riigilt abi, et Kanaari saared majandusliku löögi üle elaksid, kirjutab El Pais. Hispaania hotelle ja majutusasutusi ühendava liidu juht Juan Molas ütles, et 500 hotelli peavad kohe uksed sulgema ja kui teiste hotellide juhid kindlakäeliselt ei tegutse, siis see number kasvab veelgi. Tema juhitavasse liitu kuulub 15 000 hotelli.