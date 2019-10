Raadiohommikus: kuidas finantsinspektsioonist kõrvale hiilida

Hommikuprogrammis kuulete kentsakat lugu, kuidas ühel ärimehel õnnestus finantsinspektsiooni keelust hoolimata siseneda enda soovitud valdkonda. Foto: Veiko Tõkman

Äripäeva uudistetoimetuse ajakirjanik Pille Ivask tutvustab hommikuprogrammis kentsakat lugu, kuidas ühel ärimehel õnnestus finantsinspektsiooni keelust hoolimata siseneda enda soovitud valdkonda.

Uuriva toimetuse juht Koit Brinkmann räägib, kuidas Tallinna linnale kuuluva Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ning Pärnu linna ettevõtte Paikre kohale on kerkinud kahtlus, et ettevõtted on jätnud maksmata miljonites eurodes saastetasu, mis omakorda annab neile jäätmeturul konkurentsieelise.

Lisaks Äripäeva viimase aja suurematele uurivatele lugudele toome hommikuprogrammis teieni ka palju päevakajalist, näiteks riigieelarve koostamisest ja tööstussektorist, kes jäi ilma 120 miljoni euro suurusest investeeringust.

Samuti kuuleme maaeluminister Mart Järvikult, miks ta käib pidevalt välismaal eestlastele kaubaturge avamas, samas kui väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo on otsustanud välismaal eriti mitte käia.

Hommikuprogrammi juhivad Eliisa Matsalu ja Tiiu Taal.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Lõppeva nädala olulisematele majandusteemadele annavad omapoolse vaatenurga Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Rivo Sarapik ja Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas Google Adsi ja Google Analyticsi haldamise ja veebilehe optimeerimise teenust pakkuv Holini partner ja analytics developer Taavi Kalvi. Saates tuleb juttu Google Analyticu ja Tag Manageri eripäradest ja antakse nõu, kuidas neid kõige edukamalt kasutada. Luubi alla võetakse ka tulemuste mõõtmine ja märksõnade kasutamine. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

13.00–14.00 "Tallink 30". Kui erinev oli laevakapteni töö 15 aastat tagasi võrreldes tänasega? Kas Megastari juhtimine on nagu arvutimäng? Milliste uuendustega tuleb Tallinki uus Raumas ehitatav kiirparvlaev? Missuguseid ohutus- ja turvanõudeid esitab tänapäeva merendus laevadele? Stuudios on Megastari kapten Vahur Sõstra. Küsib Andres Panksepp.

15.00–16.00 "Eetris on ehitusuudised". Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak kirjeldab, millised on hea büroohoone valmimise eeldused, ning ka seda, mida on Ülemiste Citys tehtud ja kuhu tahetakse linnaku arendamisel välja jõuda. 7. novembril toimuva konverentsi „Workplace happiness” moderaator Nõlvak mõtiskleb saates ka tööõnnest laiemalt. Saadet juhib Lauri Leet.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.