Simson jääb ootama, kas tema kandidatuur kiidetakse heaks

Kadri Simson kaitsmas oma volinikukandidatuuri. Foto: Virginia Mayo, AP/Scanpix

Täna kaitses Kadri Simson europarlamendi tööstuse, teaduse ja energeetika (ITRE) komitee ees oma kandidatuuri energeetikavolinikuks saamisel. Kuigi suuri apsakaid ei olnud Simsoni esitluses märgata, heitsid skeptikud talle ette nii Eestiga seotud asjaolusid kui ka tema ebamäärasust.

„Kahjuks järjekordne nõrk kandidaat. Simson ei anna konkreetseid vastuseid. Ma kahtlen, kas ta sobib sedavõrd tähtsale positsioonile nagu energeetivolink,“ lausus EPP (Euroopa Rahvapartei) parlamendisaadik Peter Liese Twitteris. Samasugust arvamust väljendas sotsiaaldemokraat Niels Fuglsang, viidates, et vähe on nii selgust kui ambitsioonikust. Väljaanne Politico kirjutas, et sarnane meeleolu levib ka üldisemalt n-ö poliitilistes koridorides. Samas teatas EPP täna õhtul, et siiski kiidetakse Simsoni kandidatuur heaks.