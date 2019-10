Eesti peamiste eksporditurgude tööturu olukord ei julgusta

Maailmamajanduses valitsev ebakindlus hiilib Suubritannia ehitusplatsidelt vaikselt juba Põhjamaade poole. Foto: Reuters/Scanpix

Kui proovida ettevõtete värbamisplaanide põhjal majanduse käekäiku prognoosida, siis Eestile olulisimate kaubanduspartnerite juures jäävad uute töötajate kaasamise mõtted pigem tagasihoidlikuks.

Siinsele tööjõule atraktiivsetest turgudest on kõrge värbamisootus näiteks Austraalias, kus see ulatub 11 protsendini. Aga kui vaadata lähiriike, mille ettevõtetega Eesti ettevõtted koostööd teevad, siis on toonid pessimistlikumad: Norras ja Rootsis plaanib 7 protsenti ettevõtetest veel sellel aastal inimesi juurde värvata, kuid veelgi tagasihoidlikumad on värbamisootused Saksamaal (6%), Iirimaal (6%), Suurbritannias (5%) ja Soomes (4%), selgus värbamisfirma Manpower neli korda aastas ilmuvast uuringust.