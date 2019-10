Tööstur näeb Eesti firmadele suurt võimalust: "Mida me ootame, hakkame ennast liigutama!"

Estanci juht Mihkel Tammo näeb, et valitsuse otsus jätta riigieelarvest välja tööstusinvesteeringute toetuse mõjub sektorile üsna otseselt. Foto: Raul Mee

Tööstusettevõtte Estanc juht Mihkel Tammo leiab, et kliimaneutraalsus annaks Eesti firmadele suure eelise, kui me jalad kõhu alt välja võtaksime. "Leiutajatel ja teadlastel on riiulid joonistest pungil ja tootmistehastes on masinad olemas, millega hakata asju ellu viima. Mida me ootame, hakkame ennast liigutama!"

Tammo juhitud ettevõte on endale pannud eesmärgi olla kliimaneutraalsuse protsessidega kaasas ning see on juba avanud neile äris põnevaid võimalusi. Ettevõte võtab kliima teemat nii tõsiselt, et neil on kontoris isegi vaibad, mis on tehtud ookeanimerest korjatud plastikust, rääkis Tammo Äripäeva raadiole antud intervjuus.