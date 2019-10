Tallinna Sadam avas D-terminali esimese osa

Foto: Raul Mee/Tallinna Sadam

Teisipäevast on reisijate kasutuses Tallinna Sadama D-terminali uuenenud osa.

Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juhi Peeter Nõgu sõnul on ehitusfirma Nordecon jõudnud töödega nii kaugele, et on võimalik avada D-terminali esimene etapp. „Alates tänasest on Tallinna Sadama külastajate käsutuses Eesti suurimale mere- ja turismiväravale sobilikud valgusküllased ja moodsad ruumid. Terminali sisekujunduses on kasutatud kaasaegseid materjale, naturaalset puitu ja heledaid toone,“ ütles ta.