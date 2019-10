Bonnier alustas Eestis laenuvahendusplatvormiga

Fakturino Eesti juht Joonas Jõgi ja Fakturino Sverige juht Axel Enblad. Foto: Fakturino

Eesti turul asus tegutsema Rootsi ettevõte Fakturino, mis muudab ettevõtetele käibekapitali hankimise lihtsamaks ja kiiremaks. Fakturino kuulub Bonnieri ettevõtete gruppi, nagu ka Äripäev.

Fakturino.ee on uus lahendus käibekapitali finantseerimiseks, mis toimib turuplatsina, kus pangad ja teised finantsasutused pakuvad finantseerimist ja ettevõtted saavad rahastamist küsida. Fakturino on Rootsi turul viimastel aastatel vahendanud üle miljardi euro väärtuses finantseeringuid.

Portaal muudab käibekapitali hankimise ettevõtetele lihtsamaks, kiiremaks ja pakkumised omavahel võrreldavaks, seisab pressiteates. Enam ei pea suhtlema paljude pankadega, uus vahendusportaal teeb seda ettevõtja eest.

„Ütleme, et olete kiiresti kasvav ettevõte ja vajate paremat likviidsust – näiteks on töötajatele vaja palka maksta. Üks variant raha tekitamiseks on müüa enda arveid. Selle asemel, et te peaks ise hakkama endale faktooringupartnerit otsima, teeme seda meie. Vastavalt teie täidetud ankeedile saame leida just teile sobiliku finantsasutuse,“ rääkis Fakturino Eesti juht Joonas Jõgi.

„Meie eesmärk on muuta käibekapitali finantseerimine Eesti ettevõtjate jaoks sama lihtsaks, kui see on meie koduturul Rootsis. Tekkiv konkurents parandab intressi hinda, kuid mis veelgi olulisem, käibevarade alt vabanev kapital lubab ettevõtjatel julgemalt investeerida ettevõtete kasvu,“ kommenteeris Fakturino Sverige juht Axel Enblad.

Eesti ja Rootsi turgu võrdles Enblad järgnevalt: „Uuringud näitavad, et Rootsi ettevõtted on teadlikumad erinevatest finantseerimislahendustest, olles neid võrrelnud loomuliku osana elust juba mitu aastat. Eestis pole see veel harjumuseks saanud, nii et me peame ettevõtetele näitama, kui palju nad kokku hoida saavad, kui võrdlevad rahastamislahendusi ja neid optimeerivad.“

Selle vaatega nõustus ka Jõgi: „Päeva lõpuks on meie jaoks kõige olulisem aidata ettevõtetel kasvada – kui me suudame seda teha, siis oleme ka ise edukad.“

Fakturino pärineb Rootsist ja kuulub Bonnieri ettevõtete gruppi, nagu ka Äripäev. Äripäeva missioon on muuta ettevõtlus võimalikult läbipaistvaks. Fakturino.ee aitab selle missiooni täitmisele kaasa.