Estravel leppis vähemusosalusega Wrisis

Estraveli valdusfirma juht Aivo Takis Foto: Andras Kralla

Konkurentsiametilt ühinemiskeelu saanud reisibürood Wris ja Estravel otsustasid edasi minna vähemusosaluse müümise teed: eelmisel nädalal kinnitatud tehinguga siirdus 49,99 protsenti Wris AS aktsiatest Estraveli valdusfirma Estravel Holding OÜ omandusse.

"Wris on vanimaid ja tuntumaid kodumaiseid reisiagentuure, kes muuhulgas sai IATA litsentsi esimesena Eestis - seda isegi enne, kui lennufirma Estonian Air liitus IATA'ga. Antud ostu puhul on tegemist investeeringuga ettevõttesse, kelle tulevikku me usume ja kelle ärikultuuri hindame kõrgelt," ütles Estraveli valdusfirma juht Aivo Takis teate vahendusel