Otse Soomest: Morgan Stanley tippjuht avaldas hea meeskonna saladuse

Hea juht on see, keda tema meeskond usaldab ja seetõttu on ta võimeline võtma ettevõttest lahkudes kaasa kõik enda alluvad, tõdeti Helsingis Nordic Business Forumil.

Nordic Business Forumil räägiti muuhulgas sellest, milline on hea juht. Foto: Nordic Business Forum

„Juhi jaoks on kõige tähtsam usalduse ehitamine meeskonnas – ei saa juhtida kedagi, kes sulle ei järgne,“ oli Morgan Stanley tippjuht Carla Harris veendunud. „Töötajad ootavad, et neid motiveeritakse ning inspireeritakse,“ lisas Harris.