Otse Nordic Business Forumilt: jäta aega tualetis käimiseks

Töötajal on sageli keeruline ülemusele selgitada, kui oluline on tema töös aeg, rääkis Nordic Business Forumil WhiteSpace at Worki tegevjuht Juliet Funt uuringule tuginedes. Foto: Nordic Business Forum

Kiirustamine, hektiline päevakava ning pidev vajadus töö juures keeristorme lahendada kahjustavad nii töötajat, aga väljenduvad ka negatiivselt terve ettevõtte kasuminumbris, leiti Nordic Business Forumil Helsingis.

"Töötame tihti nii, et meil ei ole aega isegi pissida," alustas WhiteSpace at Worki tegevjuht Juliet Funt oma ettekannet, imiteerides samal ajal pidevalt kiirustavat töötajat. "Kui inimestel ei ole aega mõelda, siis äri kannatab. See probleem on praegu ligi 80 protsendil ettevõtetest, et inimesed upuvad keeristormidesse ja info üleküllusesse," kirjeldas ekspert probleemi.