Apple’i asutaja: idufirmad ajavad alati raha taga

Idufirmad mõtlevad täna rohkem finantseeringule kui ideele, erinevalt Apple’i asutamise hetkest, mil idealism oli kõige tähtsam, tõdes õunafirma üks asutajatest Steve Wozniak Nordic Business Forumil. Muuhulgas jagus tal kiidusõnu ka Eesti jaoks.

Wozniak usub blockchaini tehnoloogiasse ning nentis, et Apple'i asutamisel aitas enim kaasa hinge sisse panek ning usk loodavasse tootesse. Foto: EPA

„Mulle ei meeldi, kuidas idufirmad täna raha küsivad, noored insenerid ja tudengid peaksid olema idealistlikumad, mitte mõtlema ainult sellele, kuidas rohkem raha teha,“ ütles Wozniak. "Kõige alus on see, et kui sa midagi teed, siis pead seda ka nautima - see on kõige eeldus."