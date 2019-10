Eesti siidri suurim vaenlane on "siider"

Siidrimaja perenaine Kaire Jakobson koos koera Geoffrey II’ga peab Tallinnas Baltikumi ainsat siidrimaja. Foto: Liis Treimann

Eesti siidritootjad on suutnud teha lühikese ajaga nii märgatava hüppe, et tootmismahu kasvatamiseks on mõnelgi juba sein ees. Võimalusi kasvamiseks on mitu, ent takistused seisavad ees.

Siidritootjate võimalus oleks tehaseid avada, võita koduse turu täielik usaldus või laieneda välisturgudele. Kuid alkoholi uus reklaamiseadus, lõppematu aktsiisi-jant ja siidri-laadsete suhkrujookidega konkureerimine teevad ellujäämise väljakutserohkeks.