Kindlustuselt üritati välja petta 2,6 miljonit eurot

Majanduslanguse ajal kasvab majade süütamistest põhjustatud tulekahjude arv. Foto on illustratiivne. Foto: Arno Mikkor

Kindlustusseltside liidu statistika kohaselt oli mullu 408 kindlustuskelmust, mida on vähem kui kahel varasemal aastal. Samas üritati kindlustuselt välja petta kokku 2,6 miljonit eurot, mis on viimase üheksa aasta suurim summa.

Liidu kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul üritatakse kindlustuselt välja petta üha suuremaid hüvitisi, kuid kelmuste avastamine on paranenud. „Eriti on vähenenud lavastatud või tahtlikult esile kutsutud kelmuste arv, mis oli varem kõige arvukam pettuseliik. Seega kui kelmid on juhtumi lavastamisega vahele jäänud, siis nad ei ürita seda enam teha. Näiteks majanduslanguse ajal kasvab majade süütamistest põhjustatud tulekahjude arv, mis on üks näide kindlustuskelmuse lavastamisest,“ ütles Reimets.