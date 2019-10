Minister Kiik: meie eesmärk peab olema kõrgem, kui minimaalne heaolu

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles Eesti Ametiühingute Keskliidu VIII kongressi avamisel, et minimaalse heaolu tagamine ei saa olla eesmärk, vaid Eesti miinimumpalk peab muule Euroopale järele jõudma. Foto: Raul Mee

Reedel toimunud Eesti Ametiühingute Keskliidu VIII kongressi avamisel avaldas sotsiaalminister Tanel Kiik head meelt, et koostöö sotsiaalpartnerite – ametiühingute ja tööandjatega – on hästi käivitunud ning regulaarselt ühise laua taga kohtudes on võimalik arutada tööturu osapoolte jaoks olulisi küsimusi.

Minister tunnustas ühtlasi ametiühinguid järjepideva panuse eest töötajate õiguste eest seismisel ning tööturu arengute osas kaasa rääkimisel.