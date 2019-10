Keskerakonda toetanud Linnamäe äripartner: valitsust on asjata materdatud

Apollo Grupi osanik Ivar Vendelin. Foto: Andres Haabu

Keskerakonnale 100 000 eurot annetanud ettevõtja Ivar Vendelin ütles, et soovis oma annetusega toetada peaminister Jüri Ratast ja palju kriitikat saanud koalitsiooni.

"Erinevalt pärast valimisi kostnud kriitikast koalitsiooni suhtes leian mina, et nad on päris hästi hakkama saanud," ütles ERRile Vendelin, kelle sõnul on annetuse tegemine täiesti isiklik otsus.