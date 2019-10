Operail alustab kaubavedusid Soomes

Eesti raudteedelt välja murdmine on olnud Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul ettevõttel juba kaua plaanis olnud. Foto: Andras Kralla

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail asutas Soomes tütarettevõtte Operail Finland Oy ning investeerib 50 miljonit eurot, et alustada kaubavedudega Soome raudteel.

Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul on ettevõttele eluliselt vajalik uute teenuste, toodete ja ka turgude leidmine. „Nägime juba eelmiste aastate otsustega ette turgude ja teenuste mitmekesistamist. Uued ärisuunad on viinud meid kasumisse ning jätkame kasvukursil ka lähiaastatel. Soome laienemine on osa ettevõtte pikaajalisest strateegiast," ütles Toomsalu.