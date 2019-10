USA korraldas Iraanile kättemaksuks küberrünnaku

Küberrünnak. Foto: PA Images / Scanpix

Kaks USA ametnikku ütlesid Reutersile, et Ameerika Ühendriigid korraldasid Iraanile septembri keskpaigas salajase küberrünnaku.

Anonüümsust palunud allikad ütlesid, et küberrünnak toimus Iraani riistvarale, aga rohkem midagi ei täpsustanud. Rünnaku põhjus oli septembris toimunud droonirünnak Saudi Araabia naftarajatistele. Iraan on öelnud, et riik rünnakut ei korraldanud. Praegu pole selge, kas ka pärast kõnealust rünnakut on USA Iraani veel kord küberrünnanud.