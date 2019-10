Rahanduskomisjon soovib näha poliitikuid Eesti Panga nõukogus

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) leidis, et vaikiv kokkulepe, mille kohaselt peavad Eesti Panga nõukogusse kuuluma ka riigikogu erakondade esindajad, peab saama Eesti Panga seadusesse must-valgel kirja. Foto: Raul Mee

Isamaa rahvasaadiku ja rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul peaksid keskpanga nõukogus asjatundjate kõrval olema esindatud ka aktiivsed poliitikud, kuna Eesti Pangal on aruandekohustus riigikogu ees.

"Seetõttu on kohane kui nõukogu koosseisu kuuluvad kõikide riigikogus esindatud erakondade esindajad," leidis Kokk. Ta lisas, et parlamendisaadikute kuulumine nõukokku on olnud vaikimisi kokkulepe ka seni, kuid nüüd soovitab rahanduskomisjon teha Eesti Panga seadusesse vastava nõukogu liikmete nimetamise korda puudutava muudatuse.