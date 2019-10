Koalitsioon läheb vastuolulise reformiga edasi

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul paraneks täitemenetluse reformi tulemusena laekumine Eesti riigieelarvesse aastas keskmiselt 600 000 euro võrra. Foto: Andras Kralla

Justiitsminister Raivo Aeg rääkis täna kohtutäiturite ja pankrotihaldurite seminaril, et täitemenetluse reformiga senisel kujul edasi minekus saavutati poliitiline kokkulepe. Ministeeriumi soov on muuta täitemenetlus oluliselt odavamaks, et võlgnevus ei toodaks uusi võlgu. Reformi idee on varem tekitanud kohtutäiturites suurt vastumeelsust.

Justiitsminister rõhutas, et täna on täitemenetlus inimestele liiga kallis – näiteks 50 euro suuruse trahvi puhul tuleb kohtutäituritele lisaks tasuda vähemalt 66 eurot, mis ületab oluliselt trahvi enda suurust. „Meie eesmärk on teha täitemenetlus inimesele odavamaks. Peamine summa peaks minema reaalse võla maksmiseks, mitte täituritasudeks. Esialgsel hinnangul on riiginõuete täitetasu sama 50 euro suuruse trahvisumma puhul tulevikus kümne euro ringis,“ rääkis Aeg.