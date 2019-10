KUULA OTSE: Linnahallist Urmas Sõõrumaa ja Anu Liinsooga

Linnahall 2008. aastal. Foto: Meeli Küttim

Möödunud neljapäeval pidi Tallinna linnahalli saatust arutama valitsus. Aga ei arutanud. Teeme seda Äripäeva raadio otsesaates „Kuum tool" kell 11.

2017. aasta märtsis küsis Äripäev järgmise küsimuse: „Hetkel on välja kuulutatud, et linnahall valmib aastatel 2019-2020. Mis te sellest arvate?“ Vastaja oli äsja linnahalli juhatuse liikme kohalt lahkumisavalduse esitanud Väino Sarnet: „Selleks ajaks ei jõua. Olen selles täiesti veendunud ja seda varemgi avalikult öelnud, et enne 2020. aasta lõppu ei ole see mingil juhul võimalik. Nüüd võib-olla ei saa isegi selleks ajaks. Kuid venelastel on selline ütlus, et see on õnnetus, aga see ei ole katastroof.“

2020. aasta juba terendab, aga ikka arutatakse selle üle, kas rajada Tallinna linnahalli kontserdisaali ooperiteater, kust leitakse publik, kuidas sellega ühendada tavaline kontserdisaal jne.

Äripäeva raadio otsesaates "Kuum tool" arutlevad Tallinna linnahalli mineviku, oleviku ja tuleviku üle Urmas Sõõrumaa, kes omal ajal tahtis ala arendada, ning praegune linnahalli juht Anu Liinsoo (endise nimega Hallik-Jürgenstein). Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Askur Alas.

