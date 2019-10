Dividendide maksusoodustus tuleks lauale tõsta

Kaubandus- ja tööstuskoja juht Mait Palts hindas, et dividendide maksusoodustuse kaotamise teema võiks laual olla, eriti arvestades, et majandus on tasapisi hoogu maha võtmas. Foto: Liis Treimann

Dividendide maksusoodustus on ekspertide hinnangul suuresti vaid näilik, samas ei tasu nende meelest sellest ülepeakaela loobuda.

Äripäev kirjutas juhtkirjas, et Jüri Ratase esimese valitsuse otsus alandada regulaarsete dividendimaksjate tulumaks 14 protsendile oli viga, mille peaks nüüd tagasi keerama. Kaubandus- ja tööstuskoja juht Mait Palts tunnistas, et koda on algusest peale olnud muudatuse suhtes skeptiline ning advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN partner ja maksunõustaja Priit Raudsepp märkis, et muudatus teenib vaid võimul olevate poliitikute huve. Teisalt on mõlemad skeptilised selle suhtes, kas maksumuudatus ikka tuleks tagasi keerata.