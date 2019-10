Eestit kopeerinud Läti ja Gruusia ettevõtte tulumaks pole ikka meie süsteemist parem

Kuni 2017. aastani oli Eesti maailmas ainus üksnes jaotatud kasumit maksustav riik. Siis võttis sarnase süsteemi kasutusele Gruusia ja aasta hiljem ka Läti.

Seega said Gruusia ja Läti analüüsida Eestis 2000. aastast kehtivat süsteemi. Kas see võimaldas neil luua Eesti omast parema ettevõtete maksustamise süsteemi? Tuleb välja, et pigem mitte, kuid Eesti süsteemil on siiski kaks kitsaskohta.