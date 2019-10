RB Raili juht astub tagasi

Timo Riihimäki astub detsembri keskel ametist tagasi. Foto: Andras Kralla

Täna teatas kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS tegevjuht ja juhatuse esimees Timo Riihimäki, et astub detsembri keskel isiklikel põhjustel ametist tagasi.

„Mul on kahju lahkuda, sest Rail Baltica on põnev projekt, mille nimel tööd teha. Tänan RB Rail AS töötajaid, sidusrühmi, rahvusvahelisi partnereid ja nõukogu koostöö ning toetuse eest,“ ütles Riihimäki.