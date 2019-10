"Majandusvaldkond vajab rohkem kui ühte superministrit"

Foto ajast, kui eelmises valitsuses oli äsja ametisse asunud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, kes käis siis kohtumas Eesti start-up-kogukonnaga. Foto: Andras Kralla

Poliitikud, kelle määrata on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, peaksid silmas pidama, et tegemist on raske ametikohaga Eestile üliolulises valdkonnas, mille vältimatu eeldus on erialane kompetents ja suhtlemisoskus, leidsid endine minister Rene Tammist ja riigikogu liige Marko Mihkelson.

Kert Kingo valetamisskandaali taas tühjaks jäänud väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministri ametikohta täidab ajutise kohusetäitjana erakonnakaaslane, EKRE esimees, siseminister Mart Helme.