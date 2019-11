Välisturud lõid Eesti IT-firmade jalge all kõikuma

Arvestades Skandinaavia majanduse jahtumist võib Põhjala riikidele allhankeid tegevatel arendajatel elu raskekes minna, kuid väljaspool Euroopat on samuti raske turul omale kohta leida. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti IKT-ettevõtetel on üha keerulisem turgu leida, sest palgaralli ja tööjõupuuduse tõttu ei suudeta pakkuda konkurentsivõimelist hinda soodsamatel turgudel ning Euroopa turg on samuti jalge all kõikuma löönud.

Eesti IT-ettevõtete liidu president ja Nortali juhatuse liige Andre Krull rääkis IKT Aastakonverentsil, et IKT-sektoris on müügitsüklid väga pikad ja edukaks müügiks on vaja kohapeal olla, kuid kohalolek maksab. Ta tõi näiteks Nortali valusa kogemuse Rootsist.