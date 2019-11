Eesti kanep pistab Saksamaal rinda Hiina toodanguga

Maheproteiiniühistu juht Ardi Oja Foto: Liis Treimann

Maheproteiiniühistu juhi ja omaniku Ardi Oja sõnul eelistab sakslane Eestis kasvatatud mahedat kanepit tihti Hiina omale, sest Hiinas on juba põhjavesi nii reostunud, et teadlikum klient saab aru, et mahekanepit sealt ei saa.

Maheproteiiniühistu tegeleb mahekanepi kasvatamise ja selle töötlemisega. „Saksamaa on Euroopa suurim kanepitarbija. Eestis me ei müügi. Benelux, Saksamaa, Taani, Skandinaavia riigid on suurimad turud. Inglismaa turg ka, aga seal oleme vähe,“ ütles Oja.