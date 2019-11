Erakonnad siplevad rahahädas

Konverents Tööstuse Äriplaan 2017 Foto: Raul Mee

Kolme erakonna, sotsiaaldemokraatide, reformierakonna ja keskerakonna majanduslik olukord on nii kehv, et tekitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonis (ERJK) küsimusi nende edasise käekäigu kohta.

ERJK oktoobri viimase koosoleku protokollis märgib komisjon, et netovara seis on märkimisväärselt negatiivne ja pikaajalised võlad kolmel erakonnal. Reformierakonnal on netovara 600 000 miinuses ja 600 000 eurot võlgnevusi. Keskerakonnal on need arvud vastavalt 800 000 ja 700 000 ning sotsiaaldemokraatidel 600 000 ja 200 000.